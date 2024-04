Logiciel d'analyse de texte - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Un logiciel d'analyse de texte, également connu sous le nom de logiciel d'analyse de texte ou d'exploration de texte, aide les utilisateurs à extraire des informations à partir de données textuelles structurées et non structurées grâce au traitement du langage naturel (NLP). Ces informations englobent l'analyse des sentiments, l'identification des phrases clés, l'identification de la langue, la reconnaissance de thèmes et de modèles et la détection d'entités, entre autres capacités. Ces solutions exploitent la puissance du NLP et de l’apprentissage automatique pour extraire diverses informations et offrir des représentations visuelles des données pour une compréhension plus facile. Les outils d'analyse de texte sont capables de traiter des données textuelles provenant de diverses sources, telles que des e-mails, des transcriptions d'appels téléphoniques, des enquêtes, des commentaires de clients et d'autres documents textuels. En ingérant des données textuelles provenant de ces divers canaux, les entreprises peuvent améliorer leur capacité à comprendre et analyser les sentiments des clients ou des employés, à catégoriser intelligemment les documents et à améliorer le contenu écrit. Le logiciel d'analyse de texte peut être intégré à d'autres outils analytiques, notamment des plateformes d'analyse de Big Data et de business intelligence, pour augmenter encore les capacités d'analyse des données.