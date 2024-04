Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Avez-vous déjà passé d'innombrables heures à passer fastidieusement au crible d'énormes piles de commentaires de clients ? Caplena.com utilise l'intelligence augmentée pour réduire considérablement le temps nécessaire à l'analyse de grandes quantités de texte libre provenant d'avis ou de réponses à des questions ouvertes. En quelques minutes, Caplena identifie les sujets et marque automatiquement l'ensemble de votre ensemble de données, vous libérant ainsi d'une catégorisation répétitive. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : produire des informations plus approfondies et plus significatives.

Site Web : caplena.com

