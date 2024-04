Logiciel de veille économique - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Plateformes de Business Intelligence — Les types d'outils de BI les plus courants sont les plateformes de Business Intelligence. Les plateformes BI sont des outils d'analyse complets utilisés par les analystes de données et les scientifiques. Ils nécessitent souvent un certain niveau de connaissances en codage ou en préparation de données. Ces solutions se connectent aux bases de données, aux entrepôts de données ou aux distributions de Big Data et offrent aux analystes la possibilité de bricoler les données pour découvrir des informations. Certaines plateformes de BI offrent des fonctionnalités d'analyse avancées, telles que l'analyse prédictive, l'analyse du Big Data et la possibilité d'ingérer des données non structurées. De plus, les plates-formes BI peuvent offrir des fonctionnalités en libre-service afin que les utilisateurs professionnels de base puissent utiliser l'outil, mais elles doivent essentiellement être utilisées par les équipes de données et informatiques.