Cyfe, Inc. est une société de logiciels d'application de business intelligence basée sur le cloud en libre-service basée à Los Angeles, en Californie. La société est connue pour sa création de l'application Business Dashboard, conçue pour analyser, transformer et rapporter des données provenant de différentes sources intégrées de business intelligence. Il s'agit d'une application freemium permettant de suivre et de surveiller toutes les mesures commerciales en un seul endroit. Bien que ses principaux marchés soient toujours situés aux États-Unis, Cyfe s'est développé à l'échelle mondiale et opère désormais dans 15 pays à travers le monde.

Site Web : cyfe.com

