L'information dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise ! Avec les coûts, le temps et les dépenses des projets en temps réel, la gestion de vos projets, tâches et clients est un jeu d'enfant. Obtenez de riches graphiques interactifs au niveau des membres de l’équipe, des projets, des clients et de l’entreprise. Nous savons que votre entreprise ne commence ni ne se termine devant la porte de votre bureau. Votre entreprise est là où VOUS êtes ! Et vous pouvez accéder à Cube à tout moment et en tout lieu. Vous pouvez accéder à Cube depuis un simple navigateur web sur votre ordinateur portable ou sur votre iPhone, iPad ou Android avec des applications natives.

Site Web : cubeanywhere.com

