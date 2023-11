OfficeTimer est un logiciel de suivi du temps 100 % gratuit et un logiciel gratuit de suivi des coûts et des revenus des projets. Vous pouvez gérer tous vos projets, tâches, feuilles de temps, coûts et dépenses, facturation, présences, congés, rappels et bien plus encore avec OfficeTimer. Possède des applications Android et iOS.

Site Web : officetimer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à OfficeTimer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.