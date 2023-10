Gérez des projets, collaborez et améliorez les performances de votre équipe. Tâches, conversations, documents et suivi du temps au même endroit. Social Shared est très simple d'utilisation et vous permet d'optimiser la planification et les charges de travail, d'éviter les réunions improductives, d'organiser vos documents et d'améliorer votre communication avec vos clients et fournisseurs. Vous aurez également accès à l'outil le plus complet de gestion du temps de projet et saurez exactement combien de temps est nécessaire pour planifier les tâches et les projets.

Site Web : socialshared.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Social Shared. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.