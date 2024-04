Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Kimola est une société ResTech qui propose des produits SaaS pour les professionnels de la recherche. Kimola Analytics fournit différents aspects du style de vie d'un public de consommateurs spécifique. Ces audiences sont définies par les utilisateurs et générées par le moteur d’intelligence artificielle de Kimola. Afin que les annonceurs puissent comprendre en quelques secondes où se trouve leur public, ce qu'il regarde à la télévision, quelle célébrité ou influenceur il aime et comment il se différencie en fonction de ses intérêts. Kimola Cognitive fournit des services API permettant aux développeurs d'utiliser notre technologie dans leurs applications. Ces services API détectent le langage et les émotions d'un bloc de texte, extraient des entités et effectuent des recherches dans un grand volume de données textuelles non structurées.

