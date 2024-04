Viral Pitch

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Viralpitch est une plateforme de marketing d'influence en libre-service qui met en relation les marques avec des influenceurs des médias sociaux pour promouvoir leurs produits ou services. La plate-forme fournit un marché sur lequel les marques peuvent parcourir et sélectionner des influenceurs en fonction des données démographiques de leur audience, de leurs taux d'engagement et d'autres mesures pertinentes. Les influenceurs sur Viralpitch sont vérifiés et la plateforme gère tous les aspects transactionnels et juridiques du partenariat. En tirant parti de la portée et de la crédibilité des influenceurs, Viralpitch permet aux marques d'accéder à de nouveaux publics et de contribuer au succès de leurs campagnes marketing.

Site Web : viralpitch.co

