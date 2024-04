AnyTag est une plateforme de marketing d'influence qui permet aux spécialistes du marketing, aux agences de relations publiques, aux agences artistiques et aux réseaux d'influenceurs de découvrir des influenceurs, d'activer, de gérer, de suivre et d'attribuer des campagnes de marketing d'influence sur les principales plateformes de médias sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et Twitter. Conçue pour l'Asie, la plateforme offre aux utilisateurs un accès à plus de 300 000 influenceurs et points de données d'influenceurs de toute la région, y compris ceux inscrits sur son application sœur pour influenceurs, AnyCreator. AnyTag fournit également aux utilisateurs des analyses de médias sociaux pour les comptes de médias sociaux appartenant à leur marque, y compris des données démographiques et des analyses de publications, des analyses de concurrents, des analyses de hashtag, des mentions de marque et la gestion de l'UGC.

Site Web : anytag.jp

