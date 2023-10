Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les audiences et obtenir de meilleurs résultats marketing, des résultats sur les réseaux sociaux, des résultats d'influenceurs, des stratégies médiatiques, des stratégies de croissance ou un retour sur les dépenses publicitaires. Placez la segmentation des consommateurs et les connaissances culturelles au centre de votre stratégie et donnez à vos équipes la possibilité de comprendre les audiences comme jamais auparavant. Sachez ce qui inspire votre public, l'émeut et l'influence.

Site Web : audiense.com

