Zimyo

zimyo.com

Zimyo est une vaste plate-forme RH-Tech qui résout des défis RH complexes tout en rationalisant et en automatisant les opérations RH quotidiennes. Trusted by modern-day organizations such as Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products, and 2,500 others, Zimyo offers a comprehensive suite of products that includes HR and Payroll, Attendance, Performance, Suivi des candidats, engagement, LMS et 50+ modules. By leveraging these solutions, organizations of any size can automate HR operations, run error-free payroll, disburse salaries on time, track employee attendance, onboard/offboard employees, track employee performance, parse resumes, send offer letters, and do much more. Qu'y a-t-il pour vous à Zimyo? * Engagement des employés: enquêtes sur les impulsions des employés; Chats directs et de groupe entre pairs; Annonces, forums de discussion et sondages; Index du bonheur; Commentaires anonymes; Helpdesk et billetterie * Core HR: Gestion des données des employés; Selon le service des employés; Documents et politiques; Employee Onboarding; Employee Offboarding; HR Analytics and Reporting * Payroll: Payroll Processing Automation; Expense Management & Payouts; Statutory Compliance Management; Multi Entity Payroll * Time & Attendance: Attendance Management; Geo-tagging & Geo-fencing; Roster Management; Attendance Reminders; Field-Trip Management * Performance Management Software: OKRs; Reviews (KRA/KPIs);Continuous Feedback; One to One; Compensation & Appraisal Management * Logiciel de gestion du recrutement: gestion des candidats; Gestion de la piscine de talents; Entretiens Planification et rétroaction de notation basée sur les compétences; Flux de processus d'embauche personnalisés; Évaluation des compétences; Reprendre l'analyse; Intégrations du conseil d'emploi pour l'approvisionnement De plus, Zimyo HRMS fournit un support client 24h / 24 pour répondre rapidement à vos demandes.