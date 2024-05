Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Skovik facilite la gestion des dépenses, tant pour les employés que pour les équipes financières. Notre plateforme réduit le temps moyen nécessaire pour remplir une note de frais à seulement 3 minutes et automatise jusqu'à 80 % des opérations comptables à l'aide de flux de travail intelligents et de la conformité aux règles fiscales mondiales. La solution est idéale pour les entreprises et les entreprises de taille moyenne, ainsi que pour les entreprises à croissance rapide qui ont besoin d'une solution de gestion des dépenses capable d'évoluer avec elles. Pour preuve, nous comptons plus de 1 000 clients dans plus de 50 pays.

Site Web : skovik.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Skovik. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.