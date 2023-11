Seismic LiveSocial

LiveSocial est une plateforme de curation de contenu et de communication numérique qui permet aux professionnels des services financiers, aux vendeurs, aux professionnels des services professionnels et à d'autres de s'engager sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes de communication numérique en toute confiance et avec détermination. Nous avons des partenariats solides et des intégrations puissantes avec Proofpoint et SafeGuard Cyber ​​pour répondre aux différents besoins de sécurité, de conformité et d'archivage de chacun de nos clients.

Site Web : livesocial.seismic.com

