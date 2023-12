SalezShark est la plateforme de nouvelle génération qui alimente les efforts de vente et de marketing des entreprises. Son « Relationship Cloud » le distingue du marché encombré du CRM traditionnel qui propose simplement l'automatisation des processus de vente de manière opérationnelle, laissant les vendeurs déployer beaucoup d'efforts pour saisir des données et fournir des informations. Le Relationship Cloud de SalezShark alimente un maillage intelligent de réseau relationnel pour rendre les connexions avec les prospects plus faciles et plus rapides ; connaître leurs traits de personnalité, afin qu'ils soient dotés d'une intelligence client pour mieux prospecter et entretenir des relations avec les clients. SalezShark crée un facteur convaincant pour les commerciaux et leur donne une raison d'aimer la plateforme CRM.

Site Web : salezshark.com

