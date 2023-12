Qu'est-ce que Team365 CRM ? Team365 CRM est une plateforme cloud intégrée de gestion de la relation client qui répond aux besoins des entreprises et des secteurs de toutes tailles et de tous types. Plus de 150 000 entreprises à travers le monde utilisent Team365 CRM pour établir des relations clients durables et maximiser la productivité de leurs équipes. Notre prise en charge étendue du téléphone, du courrier électronique, du chat en direct et des réunions en personne fait de Team365 CRM le système le plus étroitement intégré du marché. Assistant commercial alimenté par l'IA de Team365, AI fournit des interprétations, des solutions et des prédictions avancées aux vendeurs. Votre équipe commerciale peut consacrer plus de temps à vendre au lieu de saisir des données grâce à l'automatisation des flux de travail, à la notation des prospects, aux notifications en temps réel et à la gamification intégrée. Nos fonctionnalités clés incluent : - Gestion des leads - Automatisation du flux de travail - Analyses avancées - Gestion des processus - Automatisation du marketing - Gestion du pipeline Automatisez les fonctions de vente, de marketing et de support de routine à l'aide de Team365 CRM, vous donnant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur vos clients. Créez des flux de travail optimisés qui vous aident à réduire la saisie manuelle des données, à éliminer les redondances et à accélérer votre processus global. Accélérez la productivité de votre équipe commerciale avec des prévisions précises des revenus potentiels et utilisez des jeux de productivité pour dépasser vos quotas de vente. Configurez plusieurs devises, utilisez les prédictions de l'IA pour hiérarchiser les prospects et les transactions susceptibles d'être convertis, et suivez les visiteurs du site Web pour convertir davantage de prospects. Mettez vos équipes marketing et commerciales sur la même longueur d’onde. Générez de nouveaux prospects, exécutez des campagnes de marketing par e-mail ciblées et comparez les dépenses publicitaires aux revenus des ventes à l'aide de l'intégration de Google Ads. Votre sécurité est notre priorité absolue. Nous comprenons que chaque organisation doit trouver le juste équilibre entre la protection des données de ses clients et le fait de donner aux employés la liberté de faire leur travail. Team365 CRM réussit à répondre à ces deux exigences.

Site Web : team365.io

