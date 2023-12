Tapdesk est un outil CRM et de recherche de prospects conçu pour rationaliser le processus de vente de chaque organisation commerciale, en permettant plus de temps et d'énergie pour conclure des transactions. Il s'agit d'un outil conçu pour les professionnels de la vente et les organisations disposant d'une équipe commerciale. Tapdesk est alimenté par l'IA et notre algorithme d'apprentissage automatique vous fournit des données pertinentes pour augmenter votre productivité et réduire le gaspillage. Nous disposons d'une capacité de recherche unique qui permet aux utilisateurs de trouver des décideurs et des clients potentiels sur la base de plusieurs critères.

Site Web : tapdesk.io

