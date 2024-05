Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Rillet est un système comptable destiné aux éditeurs de logiciels de taille moyenne. Il intègre directement la facturation, la reconnaissance des revenus (fixes et d'utilisation) et des rapports SaaS clés tels que ARR, NRR ou un P&L SaaS. Rillet s'intègre également à travers la pile avec des connexions natives à Stripe, Salesforce, Hubspot et bien d'autres aux frais, côté banque, paie et fiscalité.

Site Web : rillet.com

