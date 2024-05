Mesh Payments

Découvrez Mesh, la plateforme de gestion des dépenses tout-en-un qui vous offre un contrôle et une visibilité total sur chaque transaction. Il automatise les tâches manuelles fastidieuses, tout en rationalisant l'ensemble de votre flux de paiement, en vous aidant à mieux gérer et en optimisant les paiements de votre entreprise, et en vous faisant gagner des heures à clôturer vos livres chaque mois. Des voyages aux fournitures de bureau, en passant par les paiements des fournisseurs et les dépenses diverses, Mesh vous propose des solutions de dépenses simples pour toute votre équipe. - Attribuez des cartes virtuelles et physiques avec des budgets pré-approuvés, verrouillez les cartes à un fournisseur spécifique et annulez une carte en quelques secondes. La meilleure partie? Vous pouvez dire adieu aux notes de frais. - Catégorisez automatiquement les dépenses, collectez et associez les reçus, simplifiez les flux de paiement et les approbations et suivez chaque achat. - Obtenez des informations intelligentes et personnalisées tout au long de votre flux de paiement, y compris des alternatives rentables, des forfaits tarifaires SaaS et des opportunités de consolidation de prix. - Dites adieu à la saisie manuelle des données : avec Mesh, le rapprochement en un clic synchronise instantanément les transactions avec votre ERP, ce qui permet à votre équipe d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. - Simplifiez les approbations avec un routage automatique des demandes et des notifications instantanées sans tracas. En savoir plus sur www.meshpayments.com

Site Web : meshpayments.com

