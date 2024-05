Paystand est une solution de paiement numérique leader pour les entreprises B2B, avec plus de 170 000 entreprises effectuant des transactions sur son réseau de paiement. Paystand facilite l'acceptation des paiements, rationalise les recouvrements et automatise des heures de tâches manuelles de RA. Grâce à Paystand, vous pouvez activer des paiements sans frais et simplifier les processus et opérations comptables complexes tels que les recouvrements, le rapprochement des paiements et le flux de communication avec les clients. Vous ne trouverez aucun frais ou majoration supplémentaire associé au réseau Paystand. Au lieu de cela, vous pouvez accéder aux tarifs de traitement de gros et collecter les paiements par voie électronique sans payer de frais de transaction. Avec une prise en charge robuste de nombreux ERP comme NetSuite, Xero et d'autres systèmes de commerce électronique comme Magento et Epicor, les intégrations Paystand améliorent l'ensemble de l'expérience de paiement client. Paystand vous aide à réduire les coûts et à libérer des ressources AR dans l'ensemble de votre entreprise pour améliorer les économies de coûts, la productivité des équipes et les flux de trésorerie.

Site Web : paystand.com

