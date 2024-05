Alternative Payments est une plateforme de paiement B2B complète qui simplifie et automatise les paiements pour vous et vos clients. Offrez à vos clients une plateforme en marque blanche et sécurisée pour payer leurs factures avec de nombreux modes de paiement (ACH, cartes de crédit et paiement échelonné). Intégrez les principales solutions logicielles de comptabilité et PSA pour synchroniser les factures et faciliter le rapprochement automatique. Activez des automatisations telles que le paiement automatique et les rappels automatisés par e-mail pour vous faire gagner du temps et collecter les factures plus rapidement, et débloquez des informations sur les données pour vous offrir une visibilité complète sur les paiements et mieux prévoir les flux de trésorerie. Le tout sur une seule plateforme.

Site Web : alternativepayments.io

