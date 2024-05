Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fournisseur de logiciels de planification des ressources d'entreprise basés sur le cloud. Les fonctionnalités incluent des aperçus du tableau de bord, la gestion du catalogue de produits, la gestion des utilisateurs, la gestion des revenus et des flux financiers, la gestion des dépenses, la gestion des achats, la gestion des ventes et des fournisseurs, la gestion des clients, la gestion des employés et des stocks, la génération de rapports, la gestion des rôles et des autorisations, la gestion des magasins, etc. .

Site Web : meroerp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mero ERP. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.