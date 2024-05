Listnr est un outil de synthèse vocale en ligne développé par Listnr Inc. qui convertit le texte en parole réaliste à l'aide de voix d'IA avancées. Les principales fonctionnalités incluent : * 900+ voix en 142 langues * Voix off naturelles et à consonance humaine * Voix personnalisable en utilisant la hauteur, la vitesse, les pauses, etc. * Téléchargez des fichiers MP3 et WAV * Lecteur audio intégrable * Hébergement de podcasts * API pour les développeurs * Forfaits gratuits et payants Listnr utilise une intelligence artificielle de pointe pour générer des voix off à consonance humaine à partir d'un texte : * Téléchargez un fichier texte ou tapez/collez du texte * Sélectionnez l'une des plus de 900 voix IA * Prévisualisez et personnalisez avec le pitch, la vitesse, etc. * Téléchargez la voix off réaliste au format MP3 ou WAV * Intégrez un lecteur audio ou hébergez des podcasts * Partagez votre contenu audio n'importe où * Les réseaux neuronaux avancés imitent les modèles vocaux humains pour créer des résultats incroyablement naturels.

Site Web : listnr.ai

