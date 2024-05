Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Woord est un service de synthèse vocale (TTS) qui convertit le texte en un son naturel de haute qualité à l'aide de voix humaines réalistes. Il permet aux utilisateurs de transformer n'importe quel contenu texte du Web en fichiers audio. Woord utilise une technologie avancée d'IA et d'apprentissage automatique pour synthétiser une parole au son naturel. Voici comment cela fonctionne en 3 étapes simples : * Envoyer du texte : partagez l'URL de n'importe quel article ou téléchargez du contenu textuel directement sur Word. Vous pouvez également utiliser l'API Word. * Sélectionnez la voix : choisissez parmi plus de 50 voix dans 21 langues. Les voix diffèrent selon le sexe, la langue et l'accent. * Télécharger/lire l'audio : Word crée un fichier audio qui ressemble à une vraie personne parlant. Vous pouvez télécharger le MP3 ou intégrer le lecteur audio.

Site Web : getwoord.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Woord. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.