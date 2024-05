Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

beepbooply est un outil de synthèse vocale basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de convertir du texte en voix off réalistes à consonance humaine. Il propose plus de 900 voix dans plus de 80 langues. Le moteur de synthèse vocale de beepbooply est facile à utiliser en 3 étapes : * Choisissez une voix - Choisissez parmi plus de 900 voix dans plusieurs langues. Chaque langue dispose de plusieurs options vocales avec des sons uniques. * Texte de saisie - Tapez ou collez le texte que vous souhaitez convertir en parole. Faites attention à la grammaire, car elle affecte le son de la voix. * Générer de l'audio - Cliquez sur le bouton "Générer une voix" pour créer la voix off. Une fois généré, vous pouvez écouter, enregistrer et télécharger l'audio.

Site Web : beepbooply.com

