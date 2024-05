Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La synthèse vocale en ligne VoiceOverMaker peut convertir du texte en une langue naturellement parlée avec plus de 600 voix dans plus de 30 langues et variantes linguistiques. Utilisez des recherches révolutionnaires sur la synthèse vocale (WaveNet) pour produire un son de première classe. L'éditeur facile à utiliser vous permet de créer et d'éditer une voix sur vidéo de haute qualité ou de créer des fichiers audio au format MP3 ou WAV.

Site Web : voiceovermaker.io

