Speechactors est un outil cloud de génération de synthèse vocale basé sur l'IA. Vous pouvez facilement convertir le texte en un discours naturel à consonance humaine et le télécharger instantanément sous forme de fichier MP3. La plateforme propose des styles de voix dans différents tons tels que joyeux, amical, service client et enthousiasme. Speechactors fournit plusieurs fonctionnalités, notamment le contrôle de la fréquence vocale, le réglage du volume, l'édition de la hauteur et bien plus encore. L’objectif est de fournir la génération vocale la plus humaine possible avec des outils faciles à utiliser pour les clients. Les prix sont basés sur des abonnements mensuels ou sur un modèle d'achat unique et le support client est étendu par e-mail.

Site Web : speechactors.com

