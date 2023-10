GoToMeeting est un service hébergé sur le Web créé et commercialisé par LogMeIn. Il s'agit d'un progiciel de réunion en ligne, de partage de bureau et de vidéoconférence qui permet à l'utilisateur de rencontrer d'autres utilisateurs d'ordinateurs, clients ou collègues via Internet en temps réel. Fin 2015, Citrix a annoncé son intention de scinder l'activité GoToMeeting en tant que filiale autonome d'une valeur marchande d'environ 4 milliards de dollars. En juillet 2016, Citrix et LogMeIn ont annoncé leur intention de fusionner la famille de produits GoTo.

Site Web : gotomeeting.com

