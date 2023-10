Gizmodo est un site Web de design, de technologie, de science et de science-fiction. Il a été initialement lancé dans le cadre du réseau Gawker Media dirigé par Nick Denton et fonctionne sur la plateforme Kinja. Gizmodo comprend également le sous-site io9, axé sur la science-fiction et le futurisme.

Site Web : gizmodo.com

