Spiceworks est un réseau professionnel pour le secteur des technologies de l'information (TI) dont le siège est à Austin, au Texas. La société a été fondée en janvier 2006 par Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar et Francis Sullivan pour créer un logiciel de gestion informatique. Spiceworks est une communauté en ligne où les utilisateurs peuvent collaborer et demander conseil les uns aux autres, et également s'engager sur un marché pour acheter. Services et produits liés à l'informatique. On estime que le réseau est utilisé par plus de six millions de professionnels de l'informatique et 3 000 fournisseurs de technologies. Le logiciel propriétaire gratuit de la société est écrit en Ruby on Rails et fonctionne exclusivement sous Microsoft Windows. Le logiciel découvre les appareils adressables par IP et comprend une fonctionnalité d'assistance et une base de connaissances intégrée.

Site Web : spiceworks.com

