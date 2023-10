Gfycat (JIFEE-cat) est une société d'hébergement de courtes vidéos générées par les utilisateurs, fondée par Richard Rabbat, Dan McEleney et Jeff Harris. Il a été l'un des premiers services Web à proposer l'encodage vidéo de GIF en 2013. Il a été créé en 2015 et a depuis levé 12 millions de dollars en financement de démarrage. Actuellement, Gfycat propose une plate-forme Web pour télécharger et héberger du contenu vidéo court, ainsi qu'un iMessage. app, une application Android et l'application macOS GIF Brewery pour la création de GIF et de vidéos. Il intègre également Reddit, l'application de messagerie Tango, Microsoft Outlook, Skype et WordPress, entre autres. Elle a été finaliste aux Advertising Age Creativity Awards 2016 dans la catégorie « Startup à surveiller ». Gfycat se classe actuellement parmi les 57 premiers aux États-Unis, avec plus de 130 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ses utilisateurs sont principalement concentrés dans les pays anglophones, avec une présence importante en Europe et en Amérique latine. Il prend en charge seize langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'ukrainien, le japonais, le chinois (traditionnel et simplifié), le coréen et l'arabe. Les utilisateurs se situent principalement dans la tranche d’âge 18-35 ans. Gfycat possède des bureaux à Edmonton, en Alberta et à Palo Alto, en Californie. En 2018, Gfycat a été victime d'une prétendue violation de données ; environ 8 millions de comptes ont été compromis et sa base de données a été mise en vente sur le Dream Market. En décembre 2019, Gfycat a lancé redgifs.com pour le contenu pour adultes. Le 12 mai 2020, Gfycat a complètement interdit le contenu pour adultes. Tout le contenu pour adultes a été déplacé vers Redgifs.com.

Site Web : gfycat.com

