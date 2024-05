Everlance est un type de logiciel de kilométrage et de dépenses qui aide les entreprises à réduire les coûts de remboursement, à gagner du temps et à offrir des avantages sociaux attrayants aux travailleurs mobiles. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Everlance est connu pour être facile à utiliser, facile à administrer et facile à gérer. La plateforme de bout en bout offre une solution complète de remboursement de véhicule avec : L'application de suivi du kilométrage classée n°1 sur l'App Store, avec des journaux de kilométrage automatiques basés sur GPS et une protection de la vie privée intégrée Des flux d'approbation de rapport de remboursement personnalisables et des indicateurs de valeurs aberrantes Options de remboursement des employés mensuelles, bimensuelles ou bihebdomadaires Vérification du permis de conduire et de l'assurance Vérification continue du dossier du véhicule automobile (MVR) et formation à la sécurité des conducteurs Gestion intégrée des dépenses Avec une visibilité à chaque étape, vous pouvez rembourser avec précision et efficacité à vos employés leur kilométrage et dépenses. De plus, obtenez de nouvelles informations sur la façon dont les employés passent leur journée, contribuant ainsi à accroître la responsabilité et à permettre une allocation plus efficace des ressources. Everlance prend en charge tous les types de programmes de remboursement de véhicules sans taxes ou à faibles taxes. Que vous fournissiez actuellement des voitures de société, utilisiez des processus manuels ou que vous veniez d'un autre fournisseur, l'équipe d'experts d'Everlance peut vous aider à déterminer le(s) programme(s) approprié(s) pour votre entreprise et à maintenir la conformité IRS. Remboursements personnalisés à taux fixe et variable (FAVR), y compris l'évolution des tarifs Remboursements en cents par mile (CPM) Allocations responsables Suivi de la flotte Chaque client a un responsable de la réussite client nommé qui sert de point de contact unique et effectue vos examens commerciaux trimestriels. Le service d'assistance est disponible 7 jours sur 7 par téléphone, chat et e-mail pour vous aider, vous et vos employés, sur la route.

Site Web : everlance.com

