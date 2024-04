Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Une carte pour accéder à toutes les allocations (nourriture, carburant, télécommunications, cadeaux, formation et plus) fournies par les employeurs. Offrez à vos collaborateurs une accessibilité maximale à leurs avantages fiscaux et planifiez vos dépenses mensuelles avec Pazcard. Qu'il s'agisse de commander de la nourriture via Zomato ou d'acheter des produits d'épicerie dans votre grand magasin le plus proche, Pazcard est le seul instrument que vos employés doivent utiliser.

