Cardata est une plateforme de remboursement de véhicules entièrement gérée. Nos services et nos outils logiciels aident les entreprises à économiser plus de 30 % en échappant aux programmes automobiles obsolètes et en optant pour des alternatives optimisées en franchise d'impôt. Fondé en 1999, nous fournissons une suite de logiciels de remboursement, de programmes de conformité et d'outils de business intelligence aux entreprises dont les employés utilisent leur véhicule personnel pour le travail. Les programmes comprennent le remboursement à taux fixe et variable (FAVR), l'allocation automobile hors taxe (TFCA) et les centimes par mile (CPM). Pris en charge par l'application mobile Cardata, le portail Cardata Cloud, la vérification de l'assurance et le paiement direct. Comment ça marche? 1) Conception : travaillez avec un expert Cardata pour concevoir un programme de véhicule personnalisé et conforme à l'IRS qui répond le mieux à vos besoins. 2) Capture : les conducteurs exploitent l'application Cardata Mobile pour suivre sans effort leurs déplacements professionnels, tandis que les responsables utilisent le Cardata Cloud pour des rapports robustes. 3) Payer : vos chauffeurs reçoivent des remboursements hors taxes, directement sur leur compte bancaire. Cardata travaille avec des entreprises Fortune 500 et des organisations en croissance dont les employés peuvent utiliser leur véhicule personnel pour une conduite professionnelle cohérente.

Site Web : cardata.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cardata. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.