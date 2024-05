Coveo est une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) basée à Québec qui offre une plate-forme basée sur le cloud pour rendre les expériences numériques plus intelligentes et fournit des logiciels spécifiques construits sur cette plate-forme. Coveo Relevance Cloud™ utilise des technologies de recherche, d'analyse et d'apprentissage automatique pour unifier des contenus et des données disparates, afin d'automatiser la fourniture d'informations pertinentes et personnalisées. Coveo fournit des solutions pour le commerce électronique, le service client et la compétence de la main-d'œuvre. La société est reconnue comme un leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les moteurs Insight, un leader dans The Forrester Wave™ : Cognitive Search et un acteur performant dans The Forrester Wave™ : Journey Orchestration Platforms.

Site Web : coveo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Coveo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.