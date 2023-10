B&H Photo Video (également connu sous le nom de B&H Photo et B&H et B&H Foto & Electronics Corporation) est un détaillant américain de matériel photo et vidéo fondé en 1973, basé à Manhattan, New York. B&H exerce ses activités par le biais de ventes aux consommateurs en ligne, de ventes interentreprises et de son seul point de vente au détail. Les clients interagissent avec B&H via ses sites Web, ses magasins de détail, ses ventes par téléphone et son service client, ses canaux de courrier électronique et de chat. B&H signifie Blimie & Herman, les fondateurs du magasin, même si "le directeur du magasin, Eli Daskal, a déclaré qu'on lui avait toujours dit que le nom B&H venait de 'Baruch Hashem'".

Site Web : bhphotovideo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à B&H Photo Video. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.