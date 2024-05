Article.Audio est un outil basé sur l'IA qui convertit le contenu écrit en versions audio de haute qualité, permettant aux utilisateurs d'écouter des articles au lieu de les lire. L'outil exploite la technologie Thundercontent pour produire des voix off humaines au son naturel, organisées dans plus de 140 langues, ce qui en fait un excellent outil pour les créateurs de contenu et les utilisateurs. Article.Audio offre aux utilisateurs la possibilité de baliser et d'organiser l'audio, permettant ainsi de partager et de distribuer facilement des liens audio avec des amis ou de les intégrer dans diverses plateformes numériques. L'outil dispose d'une interface conviviale, d'outils d'édition audio et fournit une assistance par chat en direct et par e-mail 24h/24 et 7j/7. Grâce à une intégration transparente dans diverses plateformes numériques et à des options de tarification flexibles, Article.Audio aide les entreprises à atteindre un public plus large, à améliorer l'expérience d'écoute des lecteurs et à améliorer leur engagement tout en augmentant l'accessibilité pour tous.

Site Web : article.audio

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Article.Audio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.