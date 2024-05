Adauris est une société d'IA audio proposant une production audio générative de bout en bout pour certaines des plus grandes sociétés de médias numériques au monde, notamment Dezeen et The Stanford Daily. Chaque jour, des dizaines de marques mondialement reconnues utilisent la plateforme Adauris pour réutiliser le contenu écrit et étendre leur distribution. Certaines de ses fonctionnalités remarquables incluent : * Narrations de haute qualité : en tirant parti de l'IA, Ad Auris produit des versions audio claires et naturelles des articles. * Diverses options vocales : choisissez parmi une gamme de voix premium en fonction de vos préférences. * Prise en charge multilingue : s'adressant à un public mondial, Ad Auris prend en charge plusieurs langues. * Lecture personnalisable : ajustez la vitesse et le ton de la narration à votre guise. * Intégration avec les plateformes populaires : distribuez votre contenu audio sur des plateformes comme Spotify et Apple Podcasts. * Tableau de bord Analytics : suivez les performances et l'engagement de votre contenu audio. * Intégrations CMS : intégrez-vous de manière transparente à votre système de gestion de contenu. * Accessibilité : Rendre le contenu plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés de lecture.

Site Web : adauris.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Adauris. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.