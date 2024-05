Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Listen2It génère automatiquement une version audio du contenu textuel en quelques secondes. En choisissant parmi plus de 600 voix de synthèse vocale réalistes dans 75 langues différentes, les utilisateurs peuvent donner à leur marque une voix unique. De plus, Listen2It donne à l'utilisateur un contrôle total pour personnaliser les commandes avancées telles que la hauteur, la vitesse, la tonalité, créant ainsi des millions de combinaisons vocales. Il propose également un lecteur audio prédéfini avec des designs, des couleurs et des boutons personnalisables pour correspondre à la marque. Il peut être facilement intégré en intégrant simplement le code dans le site Web ou en activant un plugin dans le système de gestion de contenu. La liste des super fonctionnalités ne s’arrête pas là. Les utilisateurs peuvent également recueillir des informations et des analyses clés pour voir les performances de leur audio, ce qui les aide à optimiser le contenu audio et à impliquer davantage d'audience.

Site Web : getlisten2it.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Listen2It. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.