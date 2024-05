Alaan est la plateforme de cartes d'entreprise et de gestion des dépenses la plus grande et la plus complète au Moyen-Orient, à laquelle font confiance des sociétés comme Al Barari, Rivoli, Arada et bien d'autres. Alaan vous permet de : 1. Automatiser la gestion des dépenses 2. Suivre les dépenses de l'entreprise en temps réel 3. Optimiser les budgets de l'entreprise 4. Gardez le contrôle de vos finances Soutenu par Y Combinator et plusieurs investisseurs mondiaux, Alaan est là pour aider les équipes financières à gagner du temps, de l'argent et des efforts.

Site Web : alaan.com

