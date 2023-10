AccuWeather Inc. est une société de médias américaine qui fournit des services commerciaux de prévisions météorologiques dans le monde entier. AccuWeather a été fondée en 1962 par Joel N. Myers, alors étudiant diplômé de la Pennsylvania State University et préparant une maîtrise en météorologie. Son premier client était une société gazière de Pennsylvanie. Tout en dirigeant son entreprise, Myers a également travaillé comme membre de la faculté de météorologie de Penn State. L'entreprise a adopté le nom « AccuWeather » en 1971. AccuWeather a son siège à State College, en Pennsylvanie, et des bureaux au 7 World Trade Center à Manhattan, en plus de Wichita, au Kansas, et d'Oklahoma City, en Oklahoma. À l'échelle internationale, AccuWeather possède des bureaux à Montréal, Dublin, Tokyo, Séoul, Pékin et Mumbai. En 2006, AccuWeather a acquis WeatherData, Inc. de Wichita. Rebaptisée AccuWeather Enterprise Solutions en 2011, l'installation de Wichita abrite désormais les prévisionnistes spécialisés de temps violent d'AccuWeather.

Site Web : accuweather.com

