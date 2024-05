Enhance your experience with the desktop app for Plazbot on WebCatalog Desktop for Mac, Windows, Linux.

Plazbot es la plataforma mas completa del mercado para servicios de atención al cliente. Nuestra plataforma cuenta con una tecnología que integra todos los canales de atención como Whatsapp, Messenger, Instagram, Telegram, Webchat, SMS, Llamadas de Vozip, Mercadolibre, CRM, buzones compartidos y todo integrado con chatbots con inteligencia artificial, Whatsapp Marketing y chatgpt. Trabajamos con una plataforma dirigida a los clientes, con intervención humana, entrenamiento al bot, integracion con Mailchimp y Whatsapp API. Integracion con Facebook Messenger. No solo somos una plataforma de omnicanalidad, si no que somos una plataforma de servicios de atencion al cliente, marketing y ventas.

Website: plazbot.com

