Prophets ist ein lustiges Simulationsspiel, in dem Sie ein Prophet sind, der Weisheit mit den Massen teilen muss, die sie brauchen. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Followern ein paar Worte zu sagen. Aber wir versichern Ihnen, dass es nicht so einfach ist. Sie müssen zu Beginn des Spiels Ihre Umgebung überprüfen, damit Sie aus Ihrer Umgebung dynamische Hinweise darauf erhalten, was Sie sagen sollen oder in wie vielen Wörtern Sie es sagen müssen. Es steht Ihnen frei, als einer der brillant gestalteten und animierten, lebendigen Charaktere wie den Traditionalisten, den Animisten, den Absurden, den Pazifisten, den Zyniker, den Mystiker und den Rationalisten zu spielen. Jeder dieser Charaktere hat sein eigenes einzigartiges Aussehen, seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Wahrnehmung der Welt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Propheten spielen, um die lustigen Seiten jedes Charakters wirklich zu schätzen. Worauf wartest du? Fangen Sie an zu reden und zeigen Sie allen, dass Sie den „Profi“ im Propheten sehen! Teilen Sie Ihre Gedanken oder Befehle mit, indem Sie sie aufschreiben. Überprüfen Sie zu Beginn des Spiels Ihre Umgebung, damit Sie aus Ihrer Umgebung dynamische Hinweise darauf erhalten, was Sie sagen sollen oder in wie vielen Wörtern Sie es sagen müssen.Prophets wurde von Studio Seufz, einem in Deutschland ansässigen Spieleentwicklungsunternehmen, entwickelt. Spielen Sie ihre anderen fantastischen Abenteuerspiele auf Poki: Murder, Caesar's Day Off und Moon Waltz. Sie können Prophets kostenlos auf Poki spielen. Prophets ist auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets spielbar.

Website: poki.com

