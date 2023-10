Moon Waltz ist ein Abenteuerspiel von Studio Seufz. Helfen Sie unserem Helden, sich quer durch das Dorf zu begeben, um einen Verkaufsautomaten zu finden. Vertreibe die Wolken und verwandle dich in einen walzenden Werwolf, der auf Zerstörung aus ist. Sie müssen der Polizei jederzeit aus dem Weg gehen. Ihre Mitternachtsreise kann auf verschiedene destruktive Weise enden. Spielen Sie das Spiel mehrmals und treffen Sie bei jedem Spieldurchgang unterschiedliche Entscheidungen, so sehen Sie alle möglichen Szenarien. Drücken Sie die Wolken – halten Sie LMB, Leertaste oder Ihren Finger auf dem Bildschirm gedrückt. Moon Waltz wurde von Studio Seufz erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele kostenlos auf Poki: Murder, Caesar's Day Off

