Hoppenhelm ist ein Casual-Adventure-Spiel von BUN GUN. Sie sind Sir Hoppenhelm, der sich in den Tiefen des Kerkers seines eigenen Schlosses Dunkelburg verirrt hat. Sie müssen springen, blockieren und sich Ihren Weg nach oben erkämpfen und dabei so viele Münzen und Reichtümer wie möglich einsammeln. Seien Sie vorsichtig mit Ihrem Timing, denn in diesem Spiel besteht der Boden tatsächlich aus Lava. Aber keine Sorge, Sie können die Münzen, die Sie verdient haben, dafür ausgeben, Sir Hoppenhelm stärker und lebhafter zu machen. Darüber hinaus können Sie neue Verbündete mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder sogar neuen Waffen freischalten. Kannst du nach oben hüpfen? Hüpfe weiter und verbringe nicht zu viel Zeit mit verdächtigen Kacheln.Angriff – Linke PfeiltasteSprung – Rechte PfeiltasteSchutzschild – AufwärtspfeiltasteHoppenhelm wurde von BUN GUN entwickelt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Hoppenhelm verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.