VK (Abkürzung für den ursprünglichen Namen VKontakte; russisch: ВКонта́кте, was „InKontakt“ bedeutet) ist ein russischer Online-Social-Media- und Social-Networking-Dienst mit Sitz in Sankt Petersburg. VK ist in mehreren Sprachen verfügbar, wird jedoch überwiegend von Russischsprachigen verwendet. Mit VK können Benutzer einander öffentlich oder privat Nachrichten senden. Gruppen, öffentliche Seiten und Veranstaltungen erstellen; Bilder, Audio und Video teilen und markieren; und browserbasierte Spiele spielen. Im August 2018 hatte VK mindestens 500 Millionen Konten. VK belegt den 19. Platz (Stand August 2019) in den globalen Top 500-Sites von Alexa. Es ist die beliebteste Website in Russland. Laut SimilarWeb ist VK die 14. meistbesuchte Website der Welt.

Website: vk.com

