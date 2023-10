Diply ist eine Social-News-Website der Muttergesellschaft GoViral mit Sitz in London (Ontario), New York und Toronto. Es gehörte einst zu den 100 beliebtesten Websites der Welt und zu den 20 besten Websites in Kanada. Im April 2019 gehörte sie zu den 5.000 beliebtesten Websites in Kanada und zu den 22.000 weltweit.

Website: diply.com

