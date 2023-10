Paychex, Inc. ist ein amerikanischer Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen für kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York, und verfügt über mehr als 100 Niederlassungen, die rund 670.000 Lohnbuchhalter in den USA und Europa betreuen. Im Jahr 2019 belegte Paychex Platz 700 der Fortune-500-Liste der umsatzstärksten Unternehmen, und der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2020 wird voraussichtlich 4,1 Milliarden US-Dollar übersteigen.

Website: paychex.com

