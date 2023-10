Squarespace, Inc. ist ein privates amerikanisches Unternehmen mit Sitz in New York City. Es bietet Software als Service für die Erstellung und das Hosting von Websites und ermöglicht Benutzern die Verwendung vorgefertigter Website-Vorlagen und Drag-and-Drop-Elemente zum Erstellen und Ändern von Webseiten. Im Jahr 2004 gründete Anthony Casalena während seines Studiums an der University of Maryland Squarespace als Blog-Hosting-Dienst. Er war bis 2006 der einzige Mitarbeiter des Unternehmens, als das Unternehmen einen Umsatz von 1 Million US-Dollar erzielte. Das Unternehmen wuchs von 30 Mitarbeitern im Jahr 2010 auf 550 im Jahr 2015. Bis 2014 sammelte es insgesamt 78,5 Millionen US-Dollar an Risikokapital; E-Commerce-Tools, Domainnamendienste und Analysen hinzugefügt; und ersetzte sein Codierungs-Backend durch Drag-and-Drop-Funktionen.

Website: squarespace.com

