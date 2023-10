PagerDuty ist ein amerikanisches Cloud-Computing-Unternehmen, das sich auf eine SaaS-Plattform zur Reaktion auf Vorfälle für IT-Abteilungen spezialisiert hat. Bis 2018 hat das Unternehmen Risikofinanzierungen in Höhe von über 170 Millionen US-Dollar eingeworben. Das Unternehmen wurde von Forbes auf der „Cloud 100“-Liste sowie in der USA Today-Liste für die besten kleinen und mittleren Unternehmen für Diversität im Jahr 2018 ausgezeichnet. PagerDuty hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Toronto, Atlanta, Vereinigtes Königreich, und Australien. Seine Plattform ist darauf ausgelegt, Kunden durch maschinelles Lernen und Automatisierung auf Störungen und Ausfälle aufmerksam zu machen. Die Software arbeitet als eigenständiger Dienst oder kann in bestehende IT-Systeme integriert werden. Zu den namhaften Kunden zählen GE, Vodafone, Box.com, Clover Network und American Eagle Outfitters.

Website: pagerduty.com

